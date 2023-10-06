Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине: "Ибо будет хуже"

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Александр Лукашенко описал безрадостную обстановку на украинских фронтах и посоветовал завершить противостояние ВС РФ и ВСУ.

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии заявил, что СВО нужно остановить, "ибо будет хуже".

Он отметил, что ВС РФ находятся в оборонительной позиции, а ВСУ нечем воевать. По мнению белорусского лидера, украинцы не сумеют сдерживать "эту мощь".

"Поэтому сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом", — выразил своё мнение глава Белоруссии во время посещения военного учебного центра в Брестской области.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что США с помощью Польши намерены "сливать" Зеленского.