В ДНР уверены, что Зеленский провоцирует эскалацию конфликта, чтобы выпросить новую порцию финансовой помощи

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При помощи провальных попыток украинских десантников высадиться в Крыму и ударов по мирному населению украинский лидер Владимир Зеленский намеренно подогревает конфликт, чтобы получить деньги от западных партнёров. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Фото: wikimedia.org

Политик напомнил, что попытка спецназа ВСУ произвести высадку на берегу Крыма оказалась неудачной, почти вся десантная группа в итоге была уничтожена.

Однако Киев на этом не успокоился и нанёс удар по Купянскому району Харьковской области, в результате чего есть жертвы среди военных и гражданских, и теперь украинские власти пытаются обвинить в сделанном Россию.

"На мой взгляд, это очередная провокация для того, чтобы создать фон для переговоров, на которых Зеленский все-таки успел выклянчить новый транш помощи от Испании и продолжить эскалацию конфликта", — сказал Гагин в беседе с РИА Новости.