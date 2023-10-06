При помощи провальных попыток украинских десантников высадиться в Крыму и ударов по мирному населению украинский лидер Владимир Зеленский намеренно подогревает конфликт, чтобы получить деньги от западных партнёров. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
Политик напомнил, что попытка спецназа ВСУ произвести высадку на берегу Крыма оказалась неудачной, почти вся десантная группа в итоге была уничтожена.
Однако Киев на этом не успокоился и нанёс удар по Купянскому району Харьковской области, в результате чего есть жертвы среди военных и гражданских, и теперь украинские власти пытаются обвинить в сделанном Россию.
"На мой взгляд, это очередная провокация для того, чтобы создать фон для переговоров, на которых Зеленский все-таки успел выклянчить новый транш помощи от Испании и продолжить эскалацию конфликта", — сказал Гагин в беседе с РИА Новости.
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