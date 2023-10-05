Арестович*: "Поляки сравнили Украину с утопающим — потому что понимают, что мы не догребём"

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Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* готовит своих земляков к поражению.

Фото: UKRLIFE.TV

В очередном интервью он сводит на нет все усилия украинских пропагандистов по созданию фейковой "перемоги", намекая на то, что Украине придется признать не только неудачу так широко разрекламированного контрнаступления, и в целом внешнеполитический провал курса киевской власти.

"На Западе все меньше верят в сказку про границы 1991 года и в сказки про наше героическое наступление, и не хотят платить. Потому они понимают, что мы не вывезем. Почему поляки сравнили Украину с утопающим — они понимают, что мы не догребём. Этой осенью нам придется принимать решения, которые нас не обрадуют", — признал националист.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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