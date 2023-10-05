Ищенко: занятие всей территории Украины не решит проблему с Западом

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Сегодня нередко высказываются версии, что Россию может устроить "корейский сценарий" раздела Украины.

Фото: Википедия

Своё видение по этому вопросу высказал политолог и публицист Ростислав Ищенко.

"При определённом варианте Россию может устроить всё что угодно. Например, мы точно не готовы вести еще десять лет войну со всей Европой. А это уже вполне реально. И из-за этого для России не в последнюю очередь оперативное решение украинской проблемы важнее занятия территорий", — отметил эксперт.

Он подчёркивает, что даже вариант с освобождением всей Украины, не решает проблему противостояния РФ с Западом, поскольку, если на Западной Украине образуется какое-то государство, то оно непременно станет русофобским. Опасности оно может для России представлять уже не будет, но и расслабляться не стоит, цитирует аналитика "Военное дело".

Предсказать все сценарии завершения конфликта на Украине невозможно, но в любом случае Российской Федерации нужно отстаивать и продавливать собственные интересы, подытожил Ищенко.

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