Трамп подверг критике Байдена за отказ строить стену на границе

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Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего президента Джо Байдена в том, что он допустил "вторжение" мигрантов и террористов в Соединенные Штаты. Трамп раскритиковал нынешнюю иммиграционную политику Байдена и его решение не продолжать строительство стены на американо-мексиканской границе без "острой необходимости".

Фото: Оpenverse

Трамп выразил обеспокоенность присутствием в стране, по его словам, "15 миллионов человек из тюрем, психиатрических больниц, приютов для душевнобольных и террористов" и поинтересовался, как Байден планирует решать эту проблему.

Бывший президент призвал Байдена восстановить программу "Пребывание в Мексике", которая требовала от лиц, ищущих убежища, оставаться в Мексике до рассмотрения их дел, и обеспечить соблюдение закона, запрещающего въезд в Соединенные Штаты по соображениям общественного здравоохранения.

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