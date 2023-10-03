Бывший сотрудник французской разведки задержан за разглашение военной тайны

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Бывший сотрудник Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) по имени Жан-Франсуа Люйе был задержан по обвинению в разглашении военной тайны. Конкретные детали или действия, которые привели к задержанию экс-шпиона, не были раскрыты.

Фото: openverse.org

Однако в июне Жан-Франсуа Люйе выпустил книгу под названием "Человек из Триполи", в которой он рассказывал о своей работе в Ливии с 2009 по 2012 год, включая события, связанные с свержением лидера этой страны, Муаммара Каддафи. В интервью для газеты Jeune Afrique, проведенного с выходом его книги, Люйе также упомянул, что во время своей работы в Триполи ему было известно о его связи с внешней разведкой, и через него периодически передавали послания в Париж, обходя официального посла, сообщает ТАСС.

Этот случай следует за арестом другого бывшего разведчика DGSE, который был задержан 15 сентября после публикации своих мемуаров под заголовком "Шпион, 44 года в DGSE" под псевдонимом Ришар Воланж. В своих мемуарах он описывал свою деятельность в Африке и свою роль в выявлении исламиста Петера Шерифа, близкого к братьям Куаши, причастным к теракту в Париже в 2015 году, когда была атакована редакция еженедельника Charlie Hebdo. После ареста в 2018 году Петер Шериф был доставлен во Францию.

Эти два случая задержания бывших сотрудников DGSE связываются с новой политикой агентства, направленной на предотвращение раскрытия подробностей о прошлой деятельности своих сотрудников после их ухода из службы.

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