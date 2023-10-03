В Казахстане возобновились "языковые патрули"

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Националисты Казахстана возобновили проведение "языковых патрулей", как сообщает EADaily.

По данным агентства, три известных своими провокационными высказываниями блогера-националиста — Диас Кузайыр, Адильжан Абдугали и Адиль Юсупов — посетили акимат (администрацию) города Алтай (прежнее Зыряновск) в Восточно-Казахстанской области.

Проникая в кабинеты, где на дверях указаны русские фамилии, они начинали разговор на казахском языке. Когда становилось ясно, что сотрудник акимата не владеет этим языком, провокаторы переходили на русский, задавая всем один и тот же вопрос:

"Как вы можете занимать государственную должность, не владея государственным языком?"

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