Украинские националисты уговаривают США "не останавливаться на полпути"

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Вашингтон уже слишком много влил в киевскую власть, поэтому ему прекращать финансирование, останавливаясь на полпути.

Фото: Официальный телеграм-канал Верховной рады Украины t. me/verkhovnaradaukrainy/55337

Об этом сообщила экс-депутат Рады Анна Гопко.

По её словам, поражение Украины будет плохим примером для КНР и нанесёт урон американскому имиджу.

"Авторитарные режимы смотрят, как ведет себя Запад и сколько помощи даёт Украине. Потому это в американских интересах, учитывая, что много кто обеспокоен ростом угрозы со стороны Китая, показать, что поражение России на территории Украины — это демонстрация силы демократии", — отметила националистка.