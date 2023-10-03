Вашингтон уже слишком много влил в киевскую власть, поэтому ему прекращать финансирование, останавливаясь на полпути.
Об этом сообщила экс-депутат Рады Анна Гопко.
По её словам, поражение Украины будет плохим примером для КНР и нанесёт урон американскому имиджу.
"Авторитарные режимы смотрят, как ведет себя Запад и сколько помощи даёт Украине. Потому это в американских интересах, учитывая, что много кто обеспокоен ростом угрозы со стороны Китая, показать, что поражение России на территории Украины — это демонстрация силы демократии", — отметила националистка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2024 года.