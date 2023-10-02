Кулеба: "первосортную" Украину устроит лишь первосортное членство в ЕС

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев устроит перспектива только полноправного членства в ЕС.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Ранее в издании Politico появилась информация о том, что Париж и Берлин хотели бы, чтобы Украине предоставили альтернативное членство в Евросоюзе, которое со временем могло бы превратиться в полноправное.

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что о каком-то неполном членстве в ЕС для Украины речи не идёт, оно будет полноценным.

Кулеба показал, что оскорблён такими прогнозами возможного вступления Украины в Евросоюз.

"Украина — первосортная страна и ничего кроме первосортного членства нас не устраивает", — заявил Кулеба в ходе пресс-конференции с участием Борреля.