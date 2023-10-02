Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев устроит перспектива только полноправного членства в ЕС.
Ранее в издании Politico появилась информация о том, что Париж и Берлин хотели бы, чтобы Украине предоставили альтернативное членство в Евросоюзе, которое со временем могло бы превратиться в полноправное.
При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что о каком-то неполном членстве в ЕС для Украины речи не идёт, оно будет полноценным.
Кулеба показал, что оскорблён такими прогнозами возможного вступления Украины в Евросоюз.
"Украина — первосортная страна и ничего кроме первосортного членства нас не устраивает", — заявил Кулеба в ходе пресс-конференции с участием Борреля.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".