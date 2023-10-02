Власти Германии не отказались бы вернуть добрые отношения с Россией, чтобы решить проблему с поставками энергоресурсов. Такое заявление сделал глава комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель.
Депутат считает, что Киев напрасно портит отношения с Польшей, пытаясь параллельно налаживать их с Берлином, потому что последний рано или поздно всё равно выберет свои собственные экономические интересы, предав Украину.
Фогель в беседе с агентством РАР отметил, что Германия пока не знает, что ей делать с энергетической проблемой, ведь она привыкла импортировать дешевую электроэнергию из РФ.
Помимо этого Германия не может получать и дешёвую рабочую силу из динамично развивающейся Польши, к чему она также привыкла.
Именно поэтому Берлин сегодня хотел бы наладить прежние отношения с Москвой, уверен депутат.
"Если кто-то на Украине этого не замечает и обманывается каким-то временным дипломатическим наступлением, то он проявляет близорукость", — добавил польский депутат.
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