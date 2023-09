Your browser does not support the audio element.

Причина развернувшейся публичной схватки между Варшавой и Киевом, которую мы наблюдали в течение последних нескольких день — это "неумелая" политика правящей в Польше партии "Право и справедливость" на фоне грядущих парламентских выборов в стране. С таким мнением выступил польский политолог Петр Бурас в своем комментарии, опубликованном Европейским советом по международным отношениям (ECFR). В своем материале специалист изложил истинную причину, которая вызвала столь радикальную польско-украинскую конфронтацию.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.