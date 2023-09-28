В Польше озвучили истинную причину ухудшения отношений с Украиной

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Причина развернувшейся публичной схватки между Варшавой и Киевом, которую мы наблюдали в течение последних нескольких день — это "неумелая" политика правящей в Польше партии "Право и справедливость" на фоне грядущих парламентских выборов в стране. С таким мнением выступил польский политолог Петр Бурас в своем комментарии, опубликованном Европейским советом по международным отношениям (ECFR). В своем материале специалист изложил истинную причину, которая вызвала столь радикальную польско-украинскую конфронтацию.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Pravda.Ru публикует перевод комментария Бураса. В тексте допустимы лекические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Прошедшая неделя стала разрушительной для польско-украинских отношений. Все началось с того, что Варшава отвергла решение Европейского Союза не продлевать эмбарго на импорт украинского зерна, введенное для защиты фермеров в Польше и четырех других восточноевропейских странах. Украинские лидеры назвали закрытие польской границы неприемлемым и подали жалобу на Польшу во Всемирную торговую организацию.

Позже на этой неделе Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций стала свидетелем жуткой перепалки между президентом Польши Андреем Дудой и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, за которой последовало заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Польша больше не будет поставлять оружие Украине — и вместо этого будет инвестировать в собственную оборону.

Не так давно польско-украинский союз провозглашали осью новой Европы, которая возникнет после окончания конфликта России с Украиной. Но события последних недель заставляют это выглядеть как принятие желаемого за действительное.

В Польше 15 октября пройдут важные парламентские выборы, а предвыборная лихорадка, по крайней мере частично, объясняет нервозность некоторых польских политиков. Правящая в стране партия «Право и справедливость» сталкивается с потерей власти и конкурирует с крайне правой партией Конфедерация за националистических и сельских избирателей, которые все больше скептически относятся к поддержке Польши Украиной. Поэтому партия «Право и справедливость» любит ссылаться на «защиту национальных интересов», даже если ее резкие заявления по Украине вряд ли соответствуют действительности.

Возьмем, к примеру, поставки оружия: польские склады оружия практически пусты после того, как Варшава за последние несколько месяцев поставила Украине почти 400 танков и другую технику на сумму около 3 миллиардов евро. Польским лидерам не должно быть стыдно за это. Но простое заявление о том, что им больше нечего давать, будет гораздо менее впечатляющим для их электората, чем подчеркивание важности национальной обороны – и придание этому антиукраинского подтекста.

Похожая логика применима и к проблеме зерна: польским лидерам легче поднять вопрос о зерне в интересах своих сельских избирателей, чем решить его. Польские фермеры страдают из-за очень низких цен на зерно. Однако эти цены определяются международными рынками, а не украинским импортом. Эксперты в сфере зерновой торговли не ожидают, что импорт зерна в Украину вызовет какие-либо серьезные рыночные искажения этой осенью. Однако гнев польских фермеров настолько велик, что у «Права и справедливости» нет времени на нюансы в своих посланиях; легче обвинить Брюссель, затем Берлин, а теперь и Киев.

Однако сама по себе предвыборная тактика не может объяснить кризис в польско-украинских отношениях. Спор по поводу зерна свидетельствует о структурных проблемах в двусторонних отношениях, которые неизбежно возникнут в результате процесса интеграции Украины с ЕС. А негативные трения, вспыхнувшие между двумя столицами, являются напоминанием о том, что конфликт с Россией и существенная поддержка Польши Украиной не устранили их давние взаимные обиды.

Две страны, возможно, пережили "романтическую" фазу с февраля 2022 года, но отношения между Украиной и Польшей по-прежнему требуют умелой дипломатии. Польша, как одно из крупнейших государств-членов ЕС и важный защитник Украины, несет в этом отношении особую ответственность. Но ужасная внешняя политика Варшавы наносит ущерб не только ее партнерству с ее нынешним самым важным соседом, но и ее более широким амбициям.

Фактически, нынешний спор Польши с Украиной во многом является результатом ее маргинального положения в Европе. Уникальная поддержка Украины, а также ее географическое положение в качестве логистического центра усилили роль Польши в западном альянсе после спецоперации России на Украине. Но другие страны теперь увеличили свою поддержку, в том числе Нидерланды, Швеция и Германия. Относительная значимость Польши для Украины, в свою очередь, уменьшилась.

Более того, Варшава не смогла сдержать свое обещание сместить центр тяжести Европы на восток. Правительство «Права и справедливости» находится в постоянном конфликте с Европейской комиссией по поводу верховенства закона; ее отношения с Германией катастрофичны; и ее роль регионального лидера является иллюзией.

Более того, киевские лидеры, похоже, уделяют меньше внимания своим отношениям с Варшавой – и упорно борются, когда это служит их интересам (например, во время зернового кризиса). Ввиду дебатов о реформе, расширении и реконструкции ЕС лидеры Украины переориентировались на страны, которые играют более важную роль в ЕС, особенно на Германию. Заявление Зеленского о поддержке постоянного места Берлина в Совете Безопасности ООН особенно горько для Варшавы.

Таким образом, Польша не развернулась против Украины. Но провальная внешняя политика партии «Право и справедливость» серьезно ограничивает влияние и воздействие самого важного европейского союзника Киева. Когда уляжется пыль после польских выборов, новому правительству страны необходимо будет обеспечить, чтобы у его партнеров было больше причин взаимодействовать с Варшавой и принимать во внимание ее позицию. В противном случае польско-украинский раскол может подорвать усилия Запада в долгом конфликте с Россией.