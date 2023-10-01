США потребовали от Украины 45 дней без коррупции

1:45 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Украина получила предупреждение от Вашингтона после принятия закона о временном бюджете США. Украине дали срок в 45 дней, в течение которых не должно произойти никаких крупных коррупционных скандалов.

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В Telegram-канале Железняк написал: "К нам одна главная публичная претензия: коррупция. Честно, даже значительно преувеличено и это не очень справедливо. Но с этим надо было дискутировать до того, как проблема приобрела такой масштаб. Сейчас уже как есть. Поэтому эти 45 дней и все время нужно пройти без никакого большого коррупционного скандала."

Это произошло после того, как президент США Джо Байден подписал закон, одобренный конгрессом, о продолжении финансирования работы правительства США на 45 дней, до 17 ноября. Однако в этом законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

Подписание этого закона избавило США от угрозы "шатдауна", который, в противном случае, начался бы с 1 октября. "Шатдаун" представляет собой приостановку работы федерального правительства из-за отсутствия нового бюджета. Разногласия между администрацией США и законодателями по объемам и статьям финансирования, а также споры по вопросам пограничного кризиса, стали основными факторами, препятствующими согласованию нового бюджета.

Также возникли споры о включении средств для помощи Украине в бюджет. Несколько конгрессменов обещали голосовать против принятия документа до тех пор, пока в него включены средства для киевского режима.