С 1 октября Словения приобретет статус наблюдателя в Совете Безопасности ООН

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С 1 октября Республика Словения принимает статус наблюдателя в Совете Безопасности ООН. Согласно информации, предоставленной Словенским агентством печати, данный статус будет действовать для Словении до 1 января 2024 года, после чего она станет непостоянным членом Совета Безопасности на два года с января 2024 года.

Фото: openverse

Согласно этому статусу наблюдателя, представители Словении будут иметь возможность присутствовать на заседаниях Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

В конце августа министр иностранных дел Республики Таня Файон подчеркнула, что одними из важнейших задач для Словении являются урегулирование конфликта на территории Украины и расширение Евросоюза в направлении Западных Балкан. Позднее премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб выразил поддержку урегулированию украинского конфликта через механизмы ООН.

В результате голосования по выбору непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы, которое состоялось в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Словения получила 153 голоса, в то время как за Белоруссию проголосовали 38 стран. Непостоянными членами Совета Безопасности ООН на двухлетний период с 2024 по 2025 годы также были избраны Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне и Южная Корея, причем их избрание прошло без конкуренции.

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