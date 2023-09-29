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Что обсудят президент России и Си Цзиньпин: встреча пройдёт в Китае

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Мир

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что во время встречи президента России Владимира Путина с китайским руководством будут обсуждаться стратегические и актуальные вопросы, а также вопросы двустороннего сотрудничества и международного взаимодействия.

Что обсудят президент России и Си Цзиньпин: встреча пройдёт в Китае
Фото: openverse

Согласно сообщению ТАСС, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ранее подтвердил согласование даты визита Владимира Путина в Китай. Мероприятие состоится в октябре. Президент России примет участие в форуме "Один пояс — один путь" после приглашения председателя КНР Си Цзиньпина.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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