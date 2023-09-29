Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что во время встречи президента России Владимира Путина с китайским руководством будут обсуждаться стратегические и актуальные вопросы, а также вопросы двустороннего сотрудничества и международного взаимодействия.
Согласно сообщению ТАСС, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ранее подтвердил согласование даты визита Владимира Путина в Китай. Мероприятие состоится в октябре. Президент России примет участие в форуме "Один пояс — один путь" после приглашения председателя КНР Си Цзиньпина.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.