Что обсудят президент России и Си Цзиньпин: встреча пройдёт в Китае

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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что во время встречи президента России Владимира Путина с китайским руководством будут обсуждаться стратегические и актуальные вопросы, а также вопросы двустороннего сотрудничества и международного взаимодействия.

Фото: openverse

Согласно сообщению ТАСС, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ранее подтвердил согласование даты визита Владимира Путина в Китай. Мероприятие состоится в октябре. Президент России примет участие в форуме "Один пояс — один путь" после приглашения председателя КНР Си Цзиньпина.