Четыре дипломатических кошмара настигли Украину на прошлой неделе, хотя ничего не предвещало беды. Об этом сообщает Newsweek.
По словам обозревателя Брендана Коула, президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден провели переговоры по поводу дальнейшей помощи ВСУ, однако после этого Киев начал сталкиваться с проблемами.
Как отметил журналист, первым кошмаром стала ссора с польскими властями из-за ограничений на зерновые поставки, вторым — появление нацистского ветерана в парламенте во время нахождения президента Украины в зале.
Третий кошмар — распространение новых данных о том, что Киев причастен к истории с упавшей на польской территории ракетой, уточнил автор. Он добавил, что четвёртый кошмар связан со свежими результатами проверки по факту взрывов на трубопроводе "Северный поток".
Бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман посоветовал Зеленскому не отвлекаться на эти события, а сосредоточиться на "долгосрочных" боевых действиях.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.