Госдепартамент США и Пентагон разошлись во взглядах при обсуждении вопроса о дальнейших поставках военной техники для Украины. Об этом пишет Politico, ссылаясь на представителя американской администрации.
По данным газеты, в государственном департаменте размышляют над передачей нового оружия украинским войскам, однако Пентагон осторожничает, опасаясь эскалации.
"Высокопоставленный представитель администрации указал на то, что государственный департамент и Пентагон движутся с разными скоростями, основанными на различающихся точках зрения", — сказано в материале.
Как пояснил источник издания, сотрудники Минобороны США довольно медленно принимают каждое решение по новым поставкам, поскольку предварительно рассматривают все плюсы и минусы. Он добавил, что Пентагон с большой ответственностью подходит к этому вопросу.
Ранее обозреватель Al-Watan заявил, что Вашингтон открывает новые фронты против России на фоне провала контрнаступления ВСУ.
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