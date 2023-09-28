Politico: госдеп и Пентагон разошлись во мнении по поводу оружия для Украины

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Госдепартамент США и Пентагон разошлись во взглядах при обсуждении вопроса о дальнейших поставках военной техники для Украины. Об этом пишет Politico, ссылаясь на представителя американской администрации.

Фото: Openverse

По данным газеты, в государственном департаменте размышляют над передачей нового оружия украинским войскам, однако Пентагон осторожничает, опасаясь эскалации.

"Высокопоставленный представитель администрации указал на то, что государственный департамент и Пентагон движутся с разными скоростями, основанными на различающихся точках зрения", — сказано в материале.

Как пояснил источник издания, сотрудники Минобороны США довольно медленно принимают каждое решение по новым поставкам, поскольку предварительно рассматривают все плюсы и минусы. Он добавил, что Пентагон с большой ответственностью подходит к этому вопросу.

Ранее обозреватель Al-Watan заявил, что Вашингтон открывает новые фронты против России на фоне провала контрнаступления ВСУ.