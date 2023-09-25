Reuters: Германия более чем вдвое снизит федеральные расходы на беженцев

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Правительство Германии планирует значительно сократить финансовую поддержку, предоставляемую федеральным землям для интеграции беженцев в следующем году.

Фото: Openverse

Согласно информации от двух правительственных источников, озвученной агентством Рейтер, Германия планирует снизить федеральное финансирование для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев вдвое.

По данным агентства, правительство Берлина сообщило федеральным землям, что в 2024 году максимальная сумма, выделяемая на поддержку беженцев, составит 1,7 миллиарда евро, что в более чем два раза меньше, чем в 2023 году (3,75 миллиарда евро).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.