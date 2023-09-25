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Reuters: Германия более чем вдвое снизит федеральные расходы на беженцев

0:46
Мир

Правительство Германии планирует значительно сократить финансовую поддержку, предоставляемую федеральным землям для интеграции беженцев в следующем году.

Reuters: Германия более чем вдвое снизит федеральные расходы на беженцев
Фото: Openverse

Согласно информации от двух правительственных источников, озвученной агентством Рейтер, Германия планирует снизить федеральное финансирование для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев вдвое.

По данным агентства, правительство Берлина сообщило федеральным землям, что в 2024 году максимальная сумма, выделяемая на поддержку беженцев, составит 1,7 миллиарда евро, что в более чем два раза меньше, чем в 2023 году (3,75 миллиарда евро).

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Мигранты в Германии - проблема или необходимость?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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