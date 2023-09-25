Правительство Германии планирует значительно сократить финансовую поддержку, предоставляемую федеральным землям для интеграции беженцев в следующем году.
Согласно информации от двух правительственных источников, озвученной агентством Рейтер, Германия планирует снизить федеральное финансирование для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев вдвое.
По данным агентства, правительство Берлина сообщило федеральным землям, что в 2024 году максимальная сумма, выделяемая на поддержку беженцев, составит 1,7 миллиарда евро, что в более чем два раза меньше, чем в 2023 году (3,75 миллиарда евро).
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