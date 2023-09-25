Гордон*: В "украинском" Крыму всех русских и местных, поддержавших РФ, ждёт тюрьма или смерть

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В "украинском" Крыму всех понаехавших русских и местных, кто поддержал воссоединение полуострова с РФ, ждёт тюрьма или смерть.

Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

Это сообщил киевский журналист Дмитрий Гордон*.

"Русские, которые оказались на территории украинского Крыма незаконно, вам надо быстрее уезжать. Украинские коллаборанты, которые сотрудничали с русской властью, вам надо быстрее собираться и уезжать. Умные уже уехали, дураки ещё чего-то ждут, у моря погоды, что называется. Погоды не будет, ждать не надо. Ну, если вы хотите попасть в украинские тюрьмы, пожалуйста, оставайтесь, это ваша проблема", — отметил украинский пропагандист.

По его словам, они уже своей собственностью не воспользуются, потому как туда поселят боевиков ВСУ и раздадут им крымскую землю.

"А русские сволочи, которые туда незаконно попали, дорога вам или назад в Рашу вашу, или в пекло", — сказал националист.

*Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.