Неутешительный инсайд от Арестовича*: на фронт придётся идти всем мужчинам

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Неутешительный инсайд гражданам Украины предоставил в своём очередном интервью экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*.

Фото: dan-news. info

В беседе с журналистом он отметил, что на фронт придётся пойти всем мужчинам Незалежной. А мобилизацию на Украине только усилят.

В связи с этим, по мере продолжения военного конфликта, Киев начнёт ужесточать требования, например, по любому трудоустройству. Устроиться на работу на Украине можно будет только через постановку на учёт в военкомате, и украинцам придётся это делать волей-неволей.

"А если война затянется на три года, то все мужчины через неё пройдут", — "успокоил" сограждан Арестович*.

*Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.