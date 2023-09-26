В Мексике на пляж перед отелем море выбросило обезглавленного крокодила

На популярном пляже перед роскошным пятизвёздочным отелем в Мексике был обнаружен огромный обезглавленный крокодил, что вызвало недоумение среди туристов. Эта ситуация случилась у берега рядом с Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa в известном районе Марина-Вальярта в Пуэрто-Вальярта, Мексика. Инцидент произошёл во вторник. Патрулировавшие пляж спасатели обнаружили тело крокодила, которое находилось в состоянии активного разложения, что свидетельствует о его длительной гибели.

Фото: openverse.org

Однако точная причина смерти и обезглавливания остаются загадкой. На место происшествия прибыли организации по охране окружающей среды, чтобы убрать крокодила с оживленного пляжа. Впрочем, остается неясным, был ли крокодил атакован другим животным, задет мотором лодки, или кто-то преднамеренно атаковал его и затем выбросил его в море. Возможно, браконьеры участвовали в этом, так как крокодильи головы иногда хранятся как экзотические трофеи, сообщает "ТУРПРОМ".

Эксперт по крокодилам из Австралии Томми Хейс отметил, что, учитывая размеры мертвого крокодила, вероятно, его убило другое животное. Но он также указал на то, что отсутствие головы вызывает вопросы, и предположил, что браконьеры могли быть связаны с этим случаем. Они могут сохранять крокодильи головы как экзотические сувениры. По словам эксперта, версия о повреждении крокодила лодкой кажется маловероятной.

Это вызвало беспокойство у местных жителей и туристов, которые предпочли бы видеть крокодилов в их естественной среде обитания.

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