Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Екатеринбурге женщина совершила ограбление в секс-шопе
Алла Пугачёва и Маргарита Терехова примут участие в фестивале в Каннах
Нападающий "Спартака" Квинси Промес устроил скандал в отделении полиции Москвы
Умер индийский кинематографист Кулаккаттил Гиваргезе Джордж
WSJ: танки Abrams не изменят ход конфликта из-за российских минных полей
Похудевший Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
Мэр Кривого Рога Вилкул заявил, что в городе прогремел взрыв
Эндокринолог Янг: ароматизаторы и красители губят поджелудочную быстрее жира
Эксперт Радько спрогнозировал снижение цен на автомобили в России

В Мексике на пляж перед отелем море выбросило обезглавленного крокодила

Мир

На популярном пляже перед роскошным пятизвёздочным отелем в Мексике был обнаружен огромный обезглавленный крокодил, что вызвало недоумение среди туристов. Эта ситуация случилась у берега рядом с Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa в известном районе Марина-Вальярта в Пуэрто-Вальярта, Мексика. Инцидент произошёл во вторник. Патрулировавшие пляж спасатели обнаружили тело крокодила, которое находилось в состоянии активного разложения, что свидетельствует о его длительной гибели.

В Мексике на пляж перед отелем море выбросило обезглавленного крокодила
Фото: openverse.org

Однако точная причина смерти и обезглавливания остаются загадкой. На место происшествия прибыли организации по охране окружающей среды, чтобы убрать крокодила с оживленного пляжа. Впрочем, остается неясным, был ли крокодил атакован другим животным, задет мотором лодки, или кто-то преднамеренно атаковал его и затем выбросил его в море. Возможно, браконьеры участвовали в этом, так как крокодильи головы иногда хранятся как экзотические трофеи, сообщает "ТУРПРОМ".

Эксперт по крокодилам из Австралии Томми Хейс отметил, что, учитывая размеры мертвого крокодила, вероятно, его убило другое животное. Но он также указал на то, что отсутствие головы вызывает вопросы, и предположил, что браконьеры могли быть связаны с этим случаем. Они могут сохранять крокодильи головы как экзотические сувениры. По словам эксперта, версия о повреждении крокодила лодкой кажется маловероятной.

Это вызвало беспокойство у местных жителей и туристов, которые предпочли бы видеть крокодилов в их естественной среде обитания.

Ранее мы писали об уникальной схватке крокодила и слона в ЮАР, которую заснял на видео гид по сафари. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Огромный крокодил подкрался к мужчине на пляже и попал на видео
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Российский офицер попал под суд из-за болезни

Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.

Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
Рогов: в Одессе плотная волна прилётов — гостиница, склады, комплекс "Морвокзала"
Гостиница, склады, комплекс "Морвокзала": Одесса под плотным огнём
ГИБДД уже стала отбирать права у водителей за плёнки на фарах
Важно, что сгорело в паркинге гостиницы морвокзала в Одессе
Президент Сербии Вучич на сессии Генассамблеи ООН защитил право на Косово Михаил Плисюк ВКС РФ ударили по морвокзалу в Одессе, обеспечив нужный медийный эффект Любовь Степушова Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов
В Турции нашли тело 32-летней сибирячки
Опасные тенденции: пластический хирург о рисках и мероприятиях
Украина получила "зеленый свет" на удары по Крыму: чем ответит Россия
Украина получила "зеленый свет" на удары по Крыму: чем ответит Россия
Последние материалы
Алла Пугачёва и Маргарита Терехова примут участие в фестивале в Каннах
Нападающий "Спартака" Квинси Промес устроил скандал в отделении полиции Москвы
Умер индийский кинематографист Кулаккаттил Гиваргезе Джордж
WSJ: танки Abrams не изменят ход конфликта из-за российских минных полей
Похудевший Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
Мэр Кривого Рога Вилкул заявил, что в городе прогремел взрыв
Эндокринолог Янг: ароматизаторы и красители губят поджелудочную быстрее жира
Эксперт Радько спрогнозировал снижение цен на автомобили в России
Дипломат Логвинов рассказал о перспективах ЕС в отказе от российского газа: полностью не получится
19FortyFive: российский Су-57 представляет значительную угрозу для Украины и Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников