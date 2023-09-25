У президента Украины Владимира Зеленского в ходе его официального визита в США состоялась встреча с бывшим госсекретарём и экспертом в области международной политики Генри Киссинджером. Об этом рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
По его словам, разговор получился "действительно глубокий".
"У Киссинджера есть много точных цитат, характеризующих современное положение дел в России", — отметил Ермак в своём Telegram-канале.
Политик также добавил, что Киссинджер ранее относился к возможному вступлению Украины в НАТО скептически, однако теперь своё мнение по этому вопросу поменял.
"До начала этого конфликта я был против членства Украины в НАТО, поскольку опасался, что это запустит именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла", — привёл Ермак высказывание экс-госсекретаря.
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