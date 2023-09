Your browser does not support the audio element.

У президента Украины Владимира Зеленского в ходе его официального визита в США состоялась встреча с бывшим госсекретарём и экспертом в области международной политики Генри Киссинджером. Об этом рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

