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Киссинджер: идея нейтральной Украины уже не имеет смысла

1:02
Мир

У президента Украины Владимира Зеленского в ходе его официального визита в США состоялась встреча с бывшим госсекретарём и экспертом в области международной политики Генри Киссинджером. Об этом рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Киссинджер: идея нейтральной Украины уже не имеет смысла
Фото: "NATO forces hold call-for-fire certification in Poland" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По его словам, разговор получился "действительно глубокий".

"У Киссинджера есть много точных цитат, характеризующих современное положение дел в России", — отметил Ермак в своём Telegram-канале.

Политик также добавил, что Киссинджер ранее относился к возможному вступлению Украины в НАТО скептически, однако теперь своё мнение по этому вопросу поменял.

"До начала этого конфликта я был против членства Украины в НАТО, поскольку опасался, что это запустит именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла", — привёл Ермак высказывание экс-госсекретаря.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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