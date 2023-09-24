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Забастовка работников в США расширена до 38 автозаводов

2:21
Мир

Профсоюз United Auto Workers (UAW) Америки объявил о том, что начиная с полудня 22 сентября, остановлены производственные операции на 35 новых заводах компаний General Motors и Stellantis, расположенных в 20 различных штатах. Следует отметить, что деятельность на заводах Ford не приостановлена, поскольку данная компания придает большое значение выполнению ранее согласованных договоренностей.

Забастовка работников в США расширена до 38 автозаводов
Фото: Wikipedia

Бастующие работники выдвигают ряд требований, включая значительное повышение заработной платы, внедрение новых льгот и сокращение продолжительности рабочей недели. Президент UAW Шон Фэйн подчеркнул, что компания Ford согласилась на существенные уступки, в то время как представители General Motors и Stellantis пока не проявили готовность к серьезным переговорам и не предложили конкретных условий, сообщает motor.ru.

В ответ на действия профсоюза было приостановлено производство и поставка запасных частей для автомобилей Chevrolet, Cadillac, GMC, Jeep и RAM. Основным требованием UAW является повышение заработной платы на 40 процентов в течение четырех лет. Кроме того, профсоюз требует отмены системы наработки оклада, по которой сотрудник завода должен проработать на одной позиции восемь лет, чтобы достичь максимальной ставки. Еще одним требованием является сокращение рабочей недели с 40 часов до 32 часов при сохранении уровня заработной платы.

Данные требования UAW основаны на обнародованных данных о росте заработных плат топ-менеджеров компаний General Motors, Ford и Stellantis с 2019 года, которые увеличили свои доходы на 40 процентов. Забастовка автопроизводителей привлекла внимание администрации Белого дома, и представители администрации президента Байдена связались как с руководством UAW, так и с руководителями трех крупнейших автопроизводителей, включенных в "большую тройку". По оценкам Deutsche Bank, убытки каждой из автомобильных компаний в неделю могут составлять до 500 миллионов долларов.

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В США началась крупнейшая забастовка работников автозаводов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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