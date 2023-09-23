Экс-депутат Бундестага Акен призвал отказаться от "плана А" по Украине

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Поставки западного вооружения никак не приблизили Украину к победе. Поэтому военную помощь Киеву следует прекратить и подумать, как организовать мирные переговоры по Украине. Такое заявление сделал бывший депутат Бундестага Ян ван Акен.

Фото: wikimedia.org

"Я считаю, что необходимо понять, что сегодняшней концепции о бесконечной поставке оружия и о военной победе Украины настал конец. Да, это был план А, но мы должны от него отказаться", — заявил ван Акен в эфире немецкого канала Phoenix.

Вместо продолжения военной помощи депутат призвал ЕС подумать, как сделать так, чтобы мирные переговоры по Украине состоялись как можно скорее.

Акен констатировал, что Запад по-прежнему намерен и дальше снабжать Киев оружием. Однако, как показало время, это путь в никуда, и вместо инвестирования в вооружение для Киева Западу необходимо начать так же много инвестировать в мирное урегулирование конфликта.