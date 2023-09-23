Журналист CNN: заявление Польши насчёт Украины — неожиданный подарок для России

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Ухудшившиеся из-за зернового вопроса украинско-польские отношения - серьёзный повод для беспокойства в ЕС, потому что конфликт этих двух стран играет на руку России. На это обратил внимание журналист CNN Люк Макги.

Фото: wikimedia.org

Обозреватель напомнил, что на этой неделе в ЕС стали свидетелями "неожиданного поворота судьбы", когда до сих пор активно поддерживавшая Украину Польша сообщила, что прекращает поставки оружия Киеву.

Чиновники Евросоюза обеспокоены разногласиями, возникшими между Варшавой и Киевом. Они боятся, что Польша создаст прецедент для других стран ЕС последовать её примеру и тоже отказаться от поставки вооружений Украине.

"Публичные разногласия на Западе позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад — это, безусловно, хорошо для Кремля", — отметил Макги.

Отношения между Киевом и Варшавой дали трещину из-за того, что Польша решила в одностороннем порядке ввести эмбарго на ввоз украинского зерна на свою территорию.