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Блумберг: в США заявили, что Польша обязана объясниться по поводу прекращения поставок оружия Украине

1:14
Мир

Власти США обратились к Польше с требованием дать разъяснения по поводу заявления о прекращении военной поддержки Украины. Об этом сообщил неназванный представитель Пентагона, которого цитирует агентство Блумберг.

Блумберг: в США заявили, что Польша обязана объясниться по поводу прекращения поставок оружия Украине
Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Американский чиновник считает, что разногласия между Украиной и Польшей ещё пока не настолько глубоки, чтобы повлиять на совместную поддержку Киева союзниками. Однако в Белом доме хотели бы, чтобы Варшава прояснила свою позицию по помощи Украине.

Как сообщил анонимный дипломат из ЕС, польские власти намерены и дальше поддерживать Украину, однако размеры этой помощи будут меньше. Полностью же от военной поддержки Украины, по словам дипломата, Варшава отказываться не будет, потому что в таком случае "единство НАТО может быть подорвано".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о прекращении военной поддержки Украины, объяснив этот шаг своим собственным активным вооружением.

В последнее время украинско-польские отношения заметно ухудшились из-за того, что Варшава запретила ввозить на свою территорию украинское зерно.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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