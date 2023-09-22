Власти США обратились к Польше с требованием дать разъяснения по поводу заявления о прекращении военной поддержки Украины. Об этом сообщил неназванный представитель Пентагона, которого цитирует агентство Блумберг.
Американский чиновник считает, что разногласия между Украиной и Польшей ещё пока не настолько глубоки, чтобы повлиять на совместную поддержку Киева союзниками. Однако в Белом доме хотели бы, чтобы Варшава прояснила свою позицию по помощи Украине.
Как сообщил анонимный дипломат из ЕС, польские власти намерены и дальше поддерживать Украину, однако размеры этой помощи будут меньше. Полностью же от военной поддержки Украины, по словам дипломата, Варшава отказываться не будет, потому что в таком случае "единство НАТО может быть подорвано".
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о прекращении военной поддержки Украины, объяснив этот шаг своим собственным активным вооружением.
В последнее время украинско-польские отношения заметно ухудшились из-за того, что Варшава запретила ввозить на свою территорию украинское зерно.
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