Власти США обратились к Польше с требованием дать разъяснения по поводу заявления о прекращении военной поддержки Украины. Об этом сообщил неназванный представитель Пентагона, которого цитирует агентство Блумберг.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.