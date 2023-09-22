Блумберг: в США заявили, что Польша обязана объясниться по поводу прекращения поставок оружия Украине

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти США обратились к Польше с требованием дать разъяснения по поводу заявления о прекращении военной поддержки Украины. Об этом сообщил неназванный представитель Пентагона, которого цитирует агентство Блумберг.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Американский чиновник считает, что разногласия между Украиной и Польшей ещё пока не настолько глубоки, чтобы повлиять на совместную поддержку Киева союзниками. Однако в Белом доме хотели бы, чтобы Варшава прояснила свою позицию по помощи Украине.

Как сообщил анонимный дипломат из ЕС, польские власти намерены и дальше поддерживать Украину, однако размеры этой помощи будут меньше. Полностью же от военной поддержки Украины, по словам дипломата, Варшава отказываться не будет, потому что в таком случае "единство НАТО может быть подорвано".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о прекращении военной поддержки Украины, объяснив этот шаг своим собственным активным вооружением.

В последнее время украинско-польские отношения заметно ухудшились из-за того, что Варшава запретила ввозить на свою территорию украинское зерно.