Власти Польши: поставки оружия Киеву ведутся только по ранее заключённым договорам

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Поставки вооружения Украине со стороны Польши осуществляются только по тем договорам, которые были подписаны ранее. Такое уточнение сделал пресс-секретарь правительства республики Пётр Мюллер.

Фото: openverse.org

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша больше не поставляет вооружение Киеву, потому что занимается своим собственным активным вооружением. При этом со своей стороны депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий отметил, что поставки польского оружия Киеву продолжаются.

"В контексте вопросов о поставках вооружения информирую, что Польша реализует только согласованные ранее поставки боеприпасов и вооружений, в том числе вытекающие из подписанных контрактов с Украиной", — сказал Мюллер, слова которого приводит агентство РАР.

Представитель польского правительства уточнил, что в числе прочих видов вооружения у властей республики есть очень крупный заключённый контракт на поставку за границу самоходных гаубиц Krab.