Французский политик Филиппо: фон дер Ляйен переводит Зеленскому миллионы ради разжигания войны и коррупции

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Главу партии "Патриоты" Флориана Филиппо возмутило заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пообещавшей выплатить Киеву 1,5 миллиарда евро.

Фото: openverse.org

Политик посчитал, что львиная доля этих денег приходится на Францию, которая вынуждена отказывать себе во многом ради поддержания коррупционного украинского режима.

"Значит, из них 300 миллионов заплатила Франция, ради режима Зеленского! И так каждый месяц с января прошлого года! Полное разорение, ради разжигания войны и коррупции!" — написал Филиппо в соцсети X.

По мнению политика, такие действия главы ЕК являются самым настоящим безумием, которое срочно нужно прекратить.

22 сентября фон дер Ляйен проинформировала о переводе Киеву очередной ежемесячной выплаты в 1,5 миллиарда евро.