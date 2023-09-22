По лицу президента Украины Владимира Зеленского было понятно, что ему абсолютно неинтересен спич лидера США Джо Байдена в Генассамблее ООН, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер.
По словам экс-разведчика, такое ощущение, что Зеленский пытался "удержать внутри буррито" при выступлении Байдена.
"У Зеленского лицо такое, будто он изо всех сил старается удержать в желудке буррито, который съел на завтрак. В общем, что там говорит Джо Байден, никому не интересно", — заявил Шаффер в интервью Judging Freedom.
Остальные слушатели сидели в телефонах, кто-то зевал, а некоторые вели беседы друг с другом во время спича Байдена.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Александре Пахмутовой было сложно сдерживать эмоции на похоронах у гроба Добронравова.