Шаффер: Зеленскому было неинтересно, что говорил Байден в ООН — "Пытался удержать буррито"

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По лицу президента Украины Владимира Зеленского было понятно, что ему абсолютно неинтересен спич лидера США Джо Байдена в Генассамблее ООН, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер.

Фото: CreativeCommons

По словам экс-разведчика, такое ощущение, что Зеленский пытался "удержать внутри буррито" при выступлении Байдена.

"У Зеленского лицо такое, будто он изо всех сил старается удержать в желудке буррито, который съел на завтрак. В общем, что там говорит Джо Байден, никому не интересно", — заявил Шаффер в интервью Judging Freedom.

Остальные слушатели сидели в телефонах, кто-то зевал, а некоторые вели беседы друг с другом во время спича Байдена.