Глава МИД РФ Сергей Лавров, участвующий в работе Генеральной ассамблеи ООН, предложил российским журналистам выйти на прогулку во время перерыва.
В этом году журналистам из РФ выдали американские визы, ограничивающие передвижение. Им можно удаляться лишь на 40 километров от центра Нью-Йорка.
Когда в ООН был объявлен перерыв, Лавров подошёл к корреспондентам и порекомендовал им отдохнуть на улице.
"Что вы сидите? Сходите погулять! Вам же можно! На 40 километров", — подчеркнул министр.
Ранее Лавров встретился с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом. Отвечая на вопрос собеседника о том, как он поживает, глава МИД РФ сказал следующее: "Всё хорошо, только от изоляции страдаем!". Генсека Лиги рассмешили слова российского министра.
На заседании Совета безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен набросился с критикой на Лаврова, обвинив Россию в "военных преступлениях".
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