В ходе встречи с Генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что единственной проблемой сейчас для Москвы являются "страдания от изоляции".
Российский министр ответил, отвечая на вопрос, как у него дела, сказал:
"Всё хорошо, только от изоляции страдаем".
Шутку дипломата собеседник оценил, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не стал дожидаться выступления Лаврова на Генассамблее ОНН и покинул зал заседаний Совбеза.
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