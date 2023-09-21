Глава МИД РФ Лавров в шутку заявил о России, страдающей от изоляции

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В ходе встречи с Генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что единственной проблемой сейчас для Москвы являются "страдания от изоляции".

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Российский министр ответил, отвечая на вопрос, как у него дела, сказал:

"Всё хорошо, только от изоляции страдаем".

Шутку дипломата собеседник оценил, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не стал дожидаться выступления Лаврова на Генассамблее ОНН и покинул зал заседаний Совбеза.