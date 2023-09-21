Генсек ООН Гутерриш: "Человечество открыло врата ада"

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Нынешняя человеческая цивилизация не способна показать хоть какой-то прогресс в борьбе с изменением климата, что грозит ужасными последствиями.

Фото: Openverse

Такое заявление сделал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и добавил, что ситуация требует незамедлительных решений.

"Человечество открыло врата ада. Ужасающая жара имеет ужасающие последствия. Бушуют пожары", — цитирует дипломата ABC News.

Количество усилий, принимаемых мировыми державами, отметил Гутерриш, меркнет по сравнению с масштабом проблемы.

"Мы должны наверстать время, упущенное из-за неприкрытой жадности зарабатывающих миллиарды на ископаемом топливе", — резюмировал он.