Изменение глобального климата вскоре приведёт к тому, что уровень мирового океана увеличится на несколько метров уже к концу текущего столетия, заявил глава Института глобального климата и экологии, профессор Сергей Семёнов.
По словам климатолог, сильнее всего это скажется на Нидерландах, Бангладеше и Джибути.
Азиатские страны, пояснил он, часто полностью находятся в прибрежных зонах или имеют пологие берега, потому наводнение даже высотой в метр затопит обширные территории.
"Сказать, что Нидерланды будут очень хорошо себя чувствовать тоже нельзя. Все их попытки отвоевать часть океана для своего сельского хозяйства при помощи дамб будут под угрозой", — подчеркнул Семёнов в интервью URA.RU.
Предположение эксперта подтверждается данными Всемирной метеорологической организации ООН, которая назвала текущее лето самым жарким в Северном полушарии за всю историю наблюдений.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу.