Климатолог Семёнов: Нидерланды и Бангладеш затопит да конца текущего века

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Изменение глобального климата вскоре приведёт к тому, что уровень мирового океана увеличится на несколько метров уже к концу текущего столетия, заявил глава Института глобального климата и экологии, профессор Сергей Семёнов.

Фото: Openverse

По словам климатолог, сильнее всего это скажется на Нидерландах, Бангладеше и Джибути.

Азиатские страны, пояснил он, часто полностью находятся в прибрежных зонах или имеют пологие берега, потому наводнение даже высотой в метр затопит обширные территории.

"Сказать, что Нидерланды будут очень хорошо себя чувствовать тоже нельзя. Все их попытки отвоевать часть океана для своего сельского хозяйства при помощи дамб будут под угрозой", — подчеркнул Семёнов в интервью URA.RU.

Предположение эксперта подтверждается данными Всемирной метеорологической организации ООН, которая назвала текущее лето самым жарким в Северном полушарии за всю историю наблюдений.