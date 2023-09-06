"Прото тема": в Греции с парома Blue Horizon столкнули пассажира под винты судна

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники экипажа греческого парома Blue Horizon, курсирующего между Переями и Ираклионом, столкнули опоздавшего пассажира с палубы под винты, в результате чего 36-летний мужчина скончался.

Фото: Openverse

Местные издания публикуют видеозапись трагичного инцидента, на которой можно увидеть опоздавшего мужчину, взбегающего на паром. Этому пытаются препятствовать члены экипажа, отталкивающие пассажира в воду.

"Мужчина теряет равновесие и падает в море под напор запущенных главных двигателей большого пассажирского парома, отправляющегося в плавание. Вскоре после этого его поднимают уже мертвым", — пишет портал "Прото тема".

Авторы материала отмечают, что капитан судна пытался скрыть инцидент и отправиться по маршруту, но правоохранители заставили Blue Horizon развернуться и арестовали весь экипаж.

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