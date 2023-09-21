Украинский президент Владимир Зеленский, произнося речь на Генеральной ассамблее ООН, обвинил некоторых партнёров Киева, в частности Польшу, в ложной солидарности. Из-за безумного и своенравного характера он может спровоцировать катастрофу, считает политик из Франции Флориан Филиппо.
Как напомнил лидер французского партии "Патриоты", недавно Зеленский раскритиковал Варшаву за "поддержку" Москвы. По его словам, это обвинение было бредовым, однако глава Украины в очередной раз продемонстрировал свою нестабильность.
"Он никогда не захочет мира и пойдёт до катастрофы, если его не остановить", — подчеркнул Филиппо в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Политик призвал к срочным мерам в отношении Зеленского.
Киев, вероятно, забыл о том, что польские власти оказали существенную помощь Украине, разместив многих беженцев, уточнил Филиппо.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала снабжать ВСУ оружием и занялась вооружением собственной армии.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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