Политик Филиппо призвал остановить Зеленского после обвинений в адрес Польши

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский президент Владимир Зеленский, произнося речь на Генеральной ассамблее ООН, обвинил некоторых партнёров Киева, в частности Польшу, в ложной солидарности. Из-за безумного и своенравного характера он может спровоцировать катастрофу, считает политик из Франции Флориан Филиппо.

Фото: Openverse

Как напомнил лидер французского партии "Патриоты", недавно Зеленский раскритиковал Варшаву за "поддержку" Москвы. По его словам, это обвинение было бредовым, однако глава Украины в очередной раз продемонстрировал свою нестабильность.

"Он никогда не захочет мира и пойдёт до катастрофы, если его не остановить", — подчеркнул Филиппо в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Политик призвал к срочным мерам в отношении Зеленского.

Киев, вероятно, забыл о том, что польские власти оказали существенную помощь Украине, разместив многих беженцев, уточнил Филиппо.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала снабжать ВСУ оружием и занялась вооружением собственной армии.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.