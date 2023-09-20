Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Западу стоит забеспокоиться после слов Путина о разработке нового оружия

США должны впасть в панику после того, как российский президент Владимир Путин объявил о разработке нового типа оружия. В этом уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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В ходе выступления на сессии ВЭФ 12 сентября Путин сказал, что в России работают над разработкой нового типа оружия, такого, которое будет способно гарантировать безопасность любого государства.

Джонсон напомнил, что в своей речи во Владивостоке Путин намекнул, что в РФ в стадии разработки имеются другие виды вооружения, и Западу следует хорошо задуматься над этим предупреждением.

"Почему это важно? Пять лет назад Россия сказала, что обладает гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. Сейчас уже не до смеха", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт напомнил о растерянности членов департамента обороны и объединённого комитета начальников штабов после применения российскими военными гиперзвукового оружия в зоне СВО на Украине. От России такого никто не ждал, уверен Джонсон, тем более что у США нет защиты против российских "Цирконов" и "Кинжалов".

"Россия послала четкий сигнал, что она не только может разработать гиперзвуковое оружие, но и уже сделала это, применив его в бою", — добавил аналитик.