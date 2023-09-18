Экс-агент ЦРУ Джонсон: Путин заставит Киев выполнить требования России

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Украинский конфликт может закончиться только на условиях России, российский лидер Владимир Путин не собирается сворачивать с выбранного курса. В этом уверен экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: wikimedia.org

"Путин рассчитывает сдерживать Украину до тех пор, пока она не будет вынуждена либо сдаться, либо пойти на мирные переговоры на условиях Москвы", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Аналитик подчеркнул, что просто не может представить себе такую ситуацию, при которой Россия бы отступила.

Джонсон обратил внимание, что Путин делает всё от него зависящее, чтобы не допустить эскалации на Украине. Если же это случится и конфликт выйдет за пределы Украины с привлечением западных стран в качестве участников, это будет жуткая и непредсказуемая ситуация для всего мира.

Также Джонсон обвинил Владимира Зеленского в невыполнении своих предвыборных обещаний по мирному урегулированию положения в Донбассе. Вместо этого благодаря украинскому президенту конфликт разгорелся с новой силой, а Зеленский "предал украинский народ".