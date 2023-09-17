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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия разрушила девятилетнюю подготовку НАТО

1:18
Мир

Под ударами российских войск пали лучшие украинские подразделения, которых эксперты НАТО серьёзно готовили в течение девяти лет. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия разрушила девятилетнюю подготовку НАТО
Фото: Openverse

Эксперт подчеркнул, что это были не просто "люди с улицы в форме", а настоящая украинская военная элита.

"Они проходили подготовку в НАТО в течение девяти лет. У них был опытный офицерский корпус, солдаты, они не просто брали людей с улиц и надевали на них форму. Украинские солдаты были очень способными. Но их убили", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Аналитик напомнил, что в начале противостояния на Украине западные партнёры Киева нисколько не сомневались в качестве подготовки ВСУ, однако российская армия разрушила это убеждение, а лучшие в ЕС бойцы были убиты на поле боя.

Подготовка тех, кем украинское командование пыталось заменить убитых элитных бойцов, оставляла желать лучшего. Теперь Киеву приходится начинать всё с начала, однако для этого у него уже нет ресурсов.

"Им приходится с нуля создавать армию. Лишь только в этот раз у них нет подходящих по здоровью людей", — добавил Джонсон.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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