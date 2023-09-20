Американский журналист Хинкл: Россия возьмёт территории от Харькова до Одессы

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США намерены полностью изменить расклад сил в Европе, и единственный способ их остановить — взятие Россией территорий от Харькова до Одессы.

Фото: Мацква.ру is licensed under

Такое заявление сделал американский журналист Джексон Хинкл в интервью телеканалу RT.

Он напомнил, что именно действия Вашингтона, который взорвал "Северный поток", обрушили экономику Германия, Франции и Италии. Сейчас Белый дом делает ставку на Польшу, подталкивая её захватить часть украинских земель.

"Я надеюсь, что Россия и Путин займут Украину до последнего квадратного дюйма. Надеюсь, они всю её возьмут и действительно освободят от нацистов и всего, что там происходит", — подчеркнул Хинкл.

Журналист уверен, что такое развитие событий окажется "благом для всего украинского народа".

Ранее в Конгрессе США назвали бессмысленным приезд президента Украины в Вашингтон за новым финансовым траншем, так как в американском бюджете зияет огромная дыра.