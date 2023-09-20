Конгрессмен Дональдс: Зеленский зря приехал в США, конгресс не даст ему денег

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Президент Украины Владимир Зеленский выбрал не лучшее время для официального визита в США, заявил американский конгрессмен Байрон Дональдс.

Фото: CreativeCommons

Сейчас Вашингтону не до помощи Киеву, Белому дому необходимо разобраться с дефицитом бюджета страны, пояснил он.

"В настоящий момент в палате представителей нет денег для Украины. Их там нет", — подчеркнул парламентарий в беседе с американскими журналистами.

Дыра в бюджете Соединённых Штатов в размере двух триллионов долларов обозначает, что любую финансовую помощь украинским властям "мы берем в долг из нашего будущего", подвёл неутешительный итог Дональдс.