Президент Украины Владимир Зеленский выбрал не лучшее время для официального визита в США, заявил американский конгрессмен Байрон Дональдс.
Сейчас Вашингтону не до помощи Киеву, Белому дому необходимо разобраться с дефицитом бюджета страны, пояснил он.
"В настоящий момент в палате представителей нет денег для Украины. Их там нет", — подчеркнул парламентарий в беседе с американскими журналистами.
Дыра в бюджете Соединённых Штатов в размере двух триллионов долларов обозначает, что любую финансовую помощь украинским властям "мы берем в долг из нашего будущего", подвёл неутешительный итог Дональдс.
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