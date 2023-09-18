Береговая охрана Тайваня задержала китайское рыболовное судно

1:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Береговая охрана Тайваня сообщила, что они задержали китайское рыболовецкое судно в водах архипелага Пэнху, контролируемого Тайванем. Инцидент произошел примерно в 16 морских милях (около 29,6 км) от острова Хуаю. Китайское судно не имело разрешения на вход в акваторию и попыталось скрыться, когда береговая охрана подала сигнал остановиться. Впоследствии тайваньская береговая охрана провела блокирующий маневр и задержала судно.

Фото: openverse

Во время обыска китайского рыболовецкого судна на борту было обнаружено 50 кг креветок, которые были выпущены обратно в море. Четыре члена экипажа судна были задержаны, и как экипаж, так и судно были доставлены в порт Магун, где они будут ожидать результатов расследования.

Этот инцидент произошел на фоне сохраняющейся напряженности в Тайваньском проливе. Недавно тайваньские военные наблюдали присутствие 103 самолетов Народно-освободительной армии Китая вблизи острова, что стало одной из крупнейших подобных операций, по крайней мере, с августа 2022 года.

Тайвань имеет свою собственную администрацию с 1949 года, когда войска Чан Кайши отступили на остров после поражения в гражданской войне в Китае. В то время как Тайвань сохраняет свое собственное управление, Пекин считает его одной из провинций Китая, что приводит к продолжающимся спорам и напряженности в регионе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.