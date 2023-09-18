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Эрдоган анонсировал планы вместе с РФ поставить в Африку миллион тонн зерна

1:01
Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция и Россия планируют совместную поставку 1 миллиона тонн российского зерна в африканские страны, сообщает ТАСС.

Эрдоган анонсировал планы вместе с РФ поставить в Африку миллион тонн зерна
Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Эрдоган подчеркнул, что необходимо увеличить поставки зерна в африканские страны, особенно в те, которые находятся в затруднительном положении.

Президент Турции пояснил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным было согласовано направить 1 миллион тонн зерна в Африку. Он также предложил рассмотреть возможность увеличения этого объема.

В конце августа министры иностранных дел России и Турции, Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсуждали вопрос о поставках 1 миллиона тонн российского зерна в Турцию по льготным условиям, при финансовой поддержке со стороны Катара. В начале сентября этот вопрос был обсужден между президентами Путиным и Эрдоганом в городе Сочи.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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