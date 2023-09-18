Эрдоган анонсировал планы вместе с РФ поставить в Африку миллион тонн зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция и Россия планируют совместную поставку 1 миллиона тонн российского зерна в африканские страны, сообщает ТАСС.
Эрдоган подчеркнул, что необходимо увеличить поставки зерна в африканские страны, особенно в те, которые находятся в затруднительном положении.
Президент Турции пояснил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным было согласовано направить 1 миллион тонн зерна в Африку. Он также предложил рассмотреть возможность увеличения этого объема.
В конце августа министры иностранных дел России и Турции, Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсуждали вопрос о поставках 1 миллиона тонн российского зерна в Турцию по льготным условиям, при финансовой поддержке со стороны Катара. В начале сентября этот вопрос был обсужден между президентами Путиным и Эрдоганом в городе Сочи.
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