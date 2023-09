Эрдоган анонсировал планы вместе с РФ поставить в Африку миллион тонн зерна

Your browser does not support the audio element.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция и Россия планируют совместную поставку 1 миллиона тонн российского зерна в африканские страны, сообщает ТАСС.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.