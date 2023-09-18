Песков: у Кремля нет данных о состоянии здоровья главы Чечни Кадырова

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В администрации российского президента не располагают какими-либо данными о состоянии здоровья руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фото: openverse.org

Он также опроверг слухи о том, что недавно прошла встреча лидера РФ Владимира Путина с Кадыровым в Москве. По его словам, Кремлю нечего сообщить о здоровье главы Чечни.

"Мы не располагаем какой-то информацией. В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья", — подчеркнул Песков во время брифинга.

Ранее в украинских изданиях появились сообщения о якобы тяжёлой болезни Кадырова. При этом руководитель Чечни назвал ложью эти сведения. В своих соцсетях он опубликовал видеозапись, где показал, как гуляет под дождём. Политик посоветовал всем недоброжелателям больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы научиться различать правду и ложь.