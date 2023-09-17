Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи о своём заболевании. С этой целью политик опубликовал в своём Telegram-канале видео, показав, как он прогуливается под дождём.
А тем, кто легко верит слухам, глава Чечни посоветовал последовать его примеру и больше бывать на свежем воздухе, а также уделять время физической активности.
"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок", — написал Кадыров.
До этого Кадыров уже говорил, что появившаяся в Сети информация о его "неизлечимом заболевании" изрядно его повеселила. Глава Чечни заверил всех, что абсолютно здоров, и порекомендовал тем, кто распускает подобные слухи, нанести визит с психиатру.
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