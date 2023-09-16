Экс-советник Кучмы Олег Соскин: через два-три года украинский мужчина станет крайне редким явлением

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил опасения относительно стремления Владимира Зеленского продолжать боевые действия, предсказывая, что это может привести к серьёзным потерям среди украинских мужчин. Об этом он рассказал в своём YouTube-канале.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Если учесть уровень потерь, понесённых за последний год и полтора, и экстраполировать его на ближайшие полтора года, то это означает, что украинских мужчин может не остаться. Через два-три года украинский мужчина станет крайне редким явлением," — подчеркнул эксперт.

Соскин также отметил, что все мужчины, призывные на военную службу, рождённые с 1980 по 2000 год, могут погибнуть из-за продолжающихся военных действий. Он напомнил, что Зеленский был избран, чтобы привести мир в стране, и утверждает, что президент нарушил свои обещания.