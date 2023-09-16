Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил опасения относительно стремления Владимира Зеленского продолжать боевые действия, предсказывая, что это может привести к серьёзным потерям среди украинских мужчин. Об этом он рассказал в своём YouTube-канале.
"Если учесть уровень потерь, понесённых за последний год и полтора, и экстраполировать его на ближайшие полтора года, то это означает, что украинских мужчин может не остаться. Через два-три года украинский мужчина станет крайне редким явлением," — подчеркнул эксперт.
Соскин также отметил, что все мужчины, призывные на военную службу, рождённые с 1980 по 2000 год, могут погибнуть из-за продолжающихся военных действий. Он напомнил, что Зеленский был избран, чтобы привести мир в стране, и утверждает, что президент нарушил свои обещания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мать угнавшего российский военный вертолёт Ми-8 на Украину пилота Максима Кузьминова исчезла для близких ещё в начале года. Маршрут её отхода удалось выяснить.