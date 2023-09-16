Польша запретит въезд легковых российских автомобилей

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Польша вводит запрет на въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России, начиная с воскресенья. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский на брифинге для журналистов. Этот запрет вступает в силу с полуночи сегодняшней ночи, сообщает РИА Новости.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Подобное решение было принято после опубликованных 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии относительно запрета на въезд на территорию Евросоюза автомобилей, зарегистрированных в России.

Согласно этим рекомендациям, санкции, введенные Советом Европейского союза в отношении России в 2022 году, распространяются также на личные автотранспортные средства граждан России, имеющих российские регистрационные номера. Следовательно, граждане России не имеют права въезжать на своих личных автомобилях на территорию Евросоюза, даже если это делается в туристических целях и на короткий срок.