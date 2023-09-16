Польша вводит запрет на въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России, начиная с воскресенья. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский на брифинге для журналистов. Этот запрет вступает в силу с полуночи сегодняшней ночи, сообщает РИА Новости.
Подобное решение было принято после опубликованных 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии относительно запрета на въезд на территорию Евросоюза автомобилей, зарегистрированных в России.
Согласно этим рекомендациям, санкции, введенные Советом Европейского союза в отношении России в 2022 году, распространяются также на личные автотранспортные средства граждан России, имеющих российские регистрационные номера. Следовательно, граждане России не имеют права въезжать на своих личных автомобилях на территорию Евросоюза, даже если это делается в туристических целях и на короткий срок.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мать угнавшего российский военный вертолёт Ми-8 на Украину пилота Максима Кузьминова исчезла для близких ещё в начале года. Маршрут её отхода удалось выяснить.