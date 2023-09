Your browser does not support the audio element.

Польша вводит запрет на въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России, начиная с воскресенья. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский на брифинге для журналистов. Этот запрет вступает в силу с полуночи сегодняшней ночи, сообщает РИА Новости.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.