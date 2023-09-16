Власти США будут стремиться закончить украинский конфликт любым способом до конца 2023 года, заявил российский журналист Армен Гаспарян.
Через три месяца в Соединённых Штатах полностью развернётся борьба за президентское кресло, и администрации Джо Байдена срочно нужно предъявить избирателям "особую победу" над кризисом на Украине.
"Байдену проще сказать: Владимир Зеленский, русские включили в конституцию новые территории — забудь о них и сиди", — пояснил Гаспарян в интервью "Украина.Ру".
В ином случае, отметил обозреватель, у Демократической партии США нет шансов одолеть республиканцев, которые сейчас "топчутся" на украинской теме.
Ранее стало известно, что Белый дом не намерен объявлять о передаче Украине дальнобойных ракет во время визита Зеленского.
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