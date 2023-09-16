Гаспарян: США устроит даже "особая победа" на Украине, но в только текущем году

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Власти США будут стремиться закончить украинский конфликт любым способом до конца 2023 года, заявил российский журналист Армен Гаспарян.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Через три месяца в Соединённых Штатах полностью развернётся борьба за президентское кресло, и администрации Джо Байдена срочно нужно предъявить избирателям "особую победу" над кризисом на Украине.

"Байдену проще сказать: Владимир Зеленский, русские включили в конституцию новые территории — забудь о них и сиди", — пояснил Гаспарян в интервью "Украина.Ру".

В ином случае, отметил обозреватель, у Демократической партии США нет шансов одолеть республиканцев, которые сейчас "топчутся" на украинской теме.

Ранее стало известно, что Белый дом не намерен объявлять о передаче Украине дальнобойных ракет во время визита Зеленского.