Западные союзники Киева недовольны тактикой ВСУ

Союзники Украины выразили недовольство отказом Киева в принятии предложенной западной стороной стратегии ведения военных действий, пишет газета Financial Times.

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В статье отмечается, что Вооружённые силы Украины до сих пор не смогли овладеть современными военными тактиками, которые включают в себя сочетание механизированной пехоты, артиллерии и средств противовоздушной обороны, сообщает argumenti.ru.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, Марджори Тейлор-Грин, заявила, что Украина не является американским штатом, и не стоит разжигать прокси-войну с Россией ради нее.

Также мы сообщали, что экс-советник президента Украины Леонида Кучмы (до 2004 года) Олег Соскин предсказал: западные союзники будут отрывать от Незалежной целые куски территорий.