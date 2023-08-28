Экс-советник Кучмы Соскин: западные союзники будут откусывать целые куски от Украины

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После того, как контрнаступление Киева окончательно провалится, территория Украины будет разделена между западными союзниками. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: edition.cnn.com

"Так называемые друзья — Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия, Молдова — будут откусывать целые куски от Украины", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Политолог считает, что Владимир Зеленский попал в ловушку. Он очень старался пробить российскую линию обороны, но безрезультатно, и очевидно, что ожидаемое украинское контрнаступление не удалось.

Если украинские войска будут разбиты, европейские союзники "просто разорвут" страну, добавил Соскин.