После того, как контрнаступление Киева окончательно провалится, территория Украины будет разделена между западными союзниками. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Так называемые друзья — Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия, Молдова — будут откусывать целые куски от Украины", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Политолог считает, что Владимир Зеленский попал в ловушку. Он очень старался пробить российскую линию обороны, но безрезультатно, и очевидно, что ожидаемое украинское контрнаступление не удалось.
Если украинские войска будут разбиты, европейские союзники "просто разорвут" страну, добавил Соскин.
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