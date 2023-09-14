Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывания трансгендерного спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло, который пообещал убивать российских журналистов.

Американский спикер, представляющий украинские Силы теробороны, пригрозил ранее расправой журналистам из РФ.

"Разошлём это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО", — написала Захарова в своём Telegram-канале.