Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывания трансгендерного спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло, который пообещал убивать российских журналистов.
Американский спикер, представляющий украинские Силы теробороны, пригрозил ранее расправой журналистам из РФ.
"Разошлём это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
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