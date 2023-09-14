Европарламент потребовал арестовать президента Белоруссии Лукашенко

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Депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд выдать ордер на арест президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Фото: Openverse

По их мнению, он причастен к украинскому конфликту, также как российский лидер Владимир Путин, а потому должен быть осуждён.

Как гласит принятый евродепутатами документ, решение было принято по итогам "регулярных встреч с лидерами белорусской оппозиции".

Ранее бывший советник украинского президента предупредил, что с наступлением холодов жители Незалежной устроят революцию, в результате которой будет свергнут "диктатор и узурпатор" Владимир Зеленский.